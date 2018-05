Vogelscheuche löst Polizeieinsatz aus

Anzeige

Ludwigshafen.Eine selbstgebaute Vogelscheuche hat in Ludwigshafen die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten gestern mitteilten, meldete am Mittwoch gegen 14 Uhr eine besorgte 19-Jährige, dass an einem Balkon eines Hochhauses im Londoner Ring ein Mensch hängen würde. Als die Beamten eintrafen, konnten sie tatsächlich eine hängende Person erkennen und begaben sich schnell zu der betroffenen Wohnung im 12. Stock. Völlig verblüfft öffnete der 35 Jahre alte Bewohner den Polizisten die Tür. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Vogelscheuche aus Luftballons, Jacken und Handschuhen gebastelt und aufgehängt hatte. Damit wollte er eigenen Angaben zufolge lästige Tauben abschrecken. Da die Figur täuschend echt aussah, musste der Bewohner seine Bastelei wieder abhängen. jei