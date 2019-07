Volkshaus auf der Liste oben

Ludwigshafen.Auf die Frage nach einem geeigneten Ort für ein Gespräch muss Andreas Rennig nicht lange überlegen. „Das Volkshaus“, ertönt es unmittelbar vom anderen Ende der Telefonleitung. Vor Ort in der Königsbacher Straße erklärt der 55-Jährige dann auch sofort, was es mit der Auswahl des Treffpunkts auf sich hat. „Das ist ein großes Gebäude an einem sehr zentralen Platz, das nun seit gut drei Jahren

...