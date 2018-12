Volksnah auf der Milchstraße

Ludwigshafen.Auf ihrer fantastischen Reise auf der geheimnisvollen Milchstraße treffen Peterchen und Anneliese auf die Naturgeister – auf Sonne, Nachtfee und Sandmann, die die Geschicke auf der Welt lenken. Kai Schreiber, der am Theodor-Heuss-Gymnasium Musik und Englisch unterrichtet, hat aus dem Märchen „Peterchens Mondfahrt“ von Gerdt von Bassewitz ein Kindermusical komponiert und auch das Libretto geliefert. Bei der Uraufführung erhielt das Schülerensemble kräftigen Applaus.

Peterchen und Anneliese haben eine Mission: Maikäfer Sumsemanns sechstes Beinchen soll wieder her. Seitdem einem Urahn von Sumsemann ein Holzdieb ein Beinchen abschlug und die Nachtfee den Dieb in Verbannung auf den Mond schickte, vererbt sich die Fünfbeinigkeit in Sumsemanns Familie. Die Nachtfee will das Erbe des Urahns aufheben. Aber nur, wenn ein Käfer zwei unbescholtene Kinder findet, und sie mitnimmt auf seine Reise zum Mond.

Das Stück moralisiert nicht

Bassewitz’ Kinderkomödie, die die Kleinen in Staunen versetzt, moralisiert nicht. In ehrfurchtsvollen Bildern vermittelt sie, dass Kinder nicht sich selbst schaden und bestraft werden müssen, sondern dass sie ihrer Umwelt schaden, indem sie lügen und stehlen. Für den Kosmos bringen sie den größten sozialen Gewinn, wenn sie es unterlassen. Denn der Schweif ihrer Sterne – jedes Kind hat einen am Himmel – verbiegt sich, wenn sie lügen. Der Sandmann muss es wieder richten. Mit ihrer Unbescholtenheit helfen sie Sumsemann, sein Beinchen zurückzugewinnen.

Schreibers verträumte Musik drückt aus, dass sich die Kinder auf einer Reise zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Diesseits und dem Unbegreifbaren befinden. Zur Entstehungszeit des Märchens 1912, der Zeit der Beschleunigung durch die Eisenbahn, war das Weltall in vielen Belangen unerforscht.

Mit großer Intensität spielen die Schüler die erhabenen und mächtigen Naturgeister, die zum großen Rat im Schloss der Nachtfee zusammenkommen. Nathalie Uphoff glänzte als Sonne, Luisa Mitte als mächtige Nachtfee. Auch die beiden Hauptdarsteller Johanna Roßbach und Micah Sandor überzeugten in den Soli mit reiner Intonation. Paul Winkler gab sich in seiner Rolle als Milchstraßenmann volksnah. Er sprach in pfälzischem Dialekt so, wie die „Gosch ihm gwackse ist“. „Alla Gut“, sagt er immer wieder in seinen Schimpfmonologen. Der Regen „hot die Milch verwässert und alles voll mit Pfütze gmacht“ und der Sturmriese „hot die Begrenzungspfoschte umgeblose“. Der fantasievolle Stoff liefert den Komponisten Schreiber genug Inspiration.

Die Jugendsprache macht aus dem Märchen ein modernes Kinderstück. Die Kostüme mit den riesigen Stehkrägen sowie die Hüte der Naturgötzen, die die Oberstufenschüler entworfen haben, verhalfen den Naturgeistern zum mystischen Auftritt. Auch Ton- und Lichttechnik sorgten für fantastische Stimmung in der gut gefüllten Schulaula.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018