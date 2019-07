Volksradfahren und Schiffsmodelle

Ludwigshafen.Ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Musik und Sport bietet die Leberknödelkerwe der Siedlergemeinschaft BASF-Notwende. Den Auftakt bildet am Freitag, 19.Juli, ab 18 Uhr das traditionelle Schlachtfest. Um 20 Uhr wird die Kerwe mit Fassbieranstich und Freibier offiziell eröffnet. Das Volkswandern folgt am Samstag um 10.30 Uhr. Ab 19 Uhr spielten Jens Huthoff & Band. Am Sonntag wird das Volksradfahren um 9 Uhr gestartet, der ökumenische Zeltgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Auf dem benachbarten Melmweiher präsentiert der Verein Schiffsmodellbau Oggersheim seine Modelle. Beim Kindernachmittag am Weiher stellen die Jugendfreizeitstätte Melm und DRK viele Aktivitäten für Kinder bereit. Das Leberknödelessen beginnt am Montag um 11 Uhr, gegen 22 Uhr endet die Kerwe. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019