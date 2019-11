Volle Wochen für Arminia

Ludwigshafen.Vier Spiele in 15 Tagen muss in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der FC Arminia 03 Ludwigshafen austragen – dreimal spielt er auf eigenem Platz im Südweststadion. Hintergrund: Der Rasenplatz auf der Rheingönheimer Bezirkssportanlage beschert immer wieder witterungsbedingte Spielabsagen. Geschäftsführerin Gisela Schaar: „Die Oberliga-Planer beim Verband kritisieren seit langem, dass wir die schlechteste Platzanlage der Liga besitzen.“

An diesem Samstag, 14 Uhr, steht das Nachholspiel gegen den FV Diefflen im Südweststadion an, wo bis zum Ende der Vorrunde zwei weitere Spiele stattfinden sollen. Diefflen überraschte zuletzt mit einem 1:1 beim Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern. Trainer Hakan Atik: „Die stehen nicht umsonst auf dem neunten Platz.“ Am Dienstag, 20 Uhr, wartet das nächste Nachholspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. rs

