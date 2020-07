Vom Arbeitersohn zum Hollywood-Regisseur

Ludwigshafen.Der bekannteste Mundenheimer ist ein gebürtiger Hemshöfer: In seinem 1250. Jubiläumsjahr feiert der Stadtteil mit William Dieterle einen weltbekannten Schauspieler und Hollywood-Regisseur als „Munnemer Eigengewächs“ – aber das Geburtshaus von Dieterle steht in der Gräfenaustraße 64, wo der Künstler am 15. Juli 1893 als siebtes von neun Kindern von Jacob und Bertha Dieterle zur Welt kam. Doch

...