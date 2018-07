Vom Hemshof nach Hollywood

Anzeige

Ludwigshafen.Alles begann im Hemshof: Dort wurde der Sohn des Fabrikarbeiters Jakob Dieterle am 15. Juli des Jahres 1893 als eines von neun Kindern geboren. „Nach einer kurzen Volksschulausbildung beugte sich dann der junge Wilhelm dem Wunsch der Familie, einen anständigen Beruf zu erlernen – nämlich das Handwerk des Schreiners“, erläuterte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg den Zuhörern bei einer Ausstellungseröffnung im Stadtmuseum. „Aber da hatte ihn bereits der Traum erfasst, Schauspieler zu werden“, fügte die Kulturdezernentin hinzu.

Wilhelm setzte diesen Traum in die Tat um: Er wurde Schauspieler, im Film und am Theater, später auch Regisseur. 1930 folgte er dem Ruf der Produktionsfirma Warner Bros. nach Hollywood, wo er Filme wie „Der Glöckner von Notre Dame“ oder das Oscar-gekrönte Werk „Das Leben des Emile Zola“ drehte. Dort erinnert heute noch ein Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ an „William“ Dieterle, wie die anglisierte Form seines Vornamens lautete.

Zum 125. Geburtstag des Filmemachers gedachte diesseits des Atlantiks das Stadtmuseum Ludwigshafen in seiner Reihe „Töchter und Söhne der Stadt“ des 1972 in der Nähe von München verstorbenen Künstlers – mit einer dreitägigen Veranstaltungsreihe, die ihren Fokus auf die Zeit bis zu Dieterles Weggang nach Hollywood legte.