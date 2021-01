Vom Jüngsten in der Dorfkapelle zum Intendanten

Beat Fehlmann ist heute Intendant der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz – er hätte aber auch in das elterliche Elektrotechnikunternehmen einsteigen können. Wieso er zum Musiker und später zum Musikorganisator geworden ist, können Hörer im neuen Podcast „Mensch Musiker“ der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz erfahren. Gastgeber des Podcasts ist Jochen Keller: Er war viele Jahre Trompeter im Orchester und ist nun als Musikvermittler tätig.

Anfang als Klarinettist

Sein Einstieg ins Gespräch überrascht: „Wie waren Sie als Kindergartenkind?“, fragt er Beat Fehlmann. Der kommt nicht umhin zu lachen: Als Kind habe er seinen Kindergarten „aufgemischt“. Eine frühere Kindergärtnerin kam Jahre später nach einem Klarinettenkonzert auf ihn zu und beglückwünschte ihn, dass doch etwas aus ihm geworden sei. Zur Musik kam der Schweizer durch die elterliche Klassik-Plattensammlung. Er begann, Klarinette zu spielen, und trat kurze Zeit später in einen Musikverein ein. Im Blasorchester des Heimatdorfes war er der Jüngste: als Kind allein unter Erwachsenen. Eine Jugendkapelle gründete er kurzerhand selbst, und wurde zum Leiter. „War das nicht etwas schräg für die anderen?“, fragt Keller. „Vermutlich schon“, meint Fehlmann. „Ich habe es mit einer naiven Unerschrockenheit einfach gemacht.“ Aber auch über Karriereschwierigkeiten, etwa in seiner Studienzeit, spricht der Intendant im Podcast.

Ziel: „Gesellschaft erreichen“

Musikgruppen zu organisieren spielte für Fehlmann neben dem Musizieren immer eine ebenbürtige Rolle. Als er das Gefühl hatte, nicht genug Kapazitäten für beides zu haben, entschied er sich für den administrativen Weg. „Irgendwann war mir auch klar, dass ich es als Typ nicht ausgehalten hätte, Orchestermusiker zu sein. Ich hätte nicht die Klappe halten können“, gibt er zu.

Von Orchestern wünscht er sich jedoch, dass sie als Kollektiv ein eigenes Selbstverständnis entwickeln – das nicht verhandelbar ist. Da Intendantenpositionen wechseln, werde es sonst problematisch, wenn jemand das Orchester in eine komplett andere Richtung lenken wollen würde. Als Intendant der Staatsphilharmonie will Fehlmann „den Menschen klar machen, welche Welten sich durch die unglaublichen musikalischen Kunstwerke öffnen können.“ Als klares Ziel gibt er an: „Die Gesellschaft zu erreichen.“

Immer wieder erzählt Fehlmann auch Privates: So erfährt der Hörer durch Kellers teils skurril, aber geschickt gestellte Fragen unter anderem, dass Fehlmann handwerklich begabt ist, Gäste in seiner Ludwigshafener Wohnung die Schuhe anlassen dürfen, und er im ersten Urlaub nach der Pandemie in den Alpen wandern gehen möchte.

An diesem Donnerstag, 14. Januar, erscheint die zweite Folge des Podcasts „Mensch Musiker“. Zu Gast ist Simon Bernstein, Solo-Pauker der Staatsphilharmonie.

Info: Audios abrufbar via www.staatsphilharmonie.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021