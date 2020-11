Vom Sofa aus bewerben - BASF bietet digitiale Ausbildungs- und Studienmesse

Ludwigshafen.Die BASF bietet eine digitale Ausbildungs- und Studienmesse am Donnerstag, 12. November, von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, an. Das Unternehmen stellt die Ausbildungsberufe, die dualen Studienangebote und das Startprogramm am Standort Ludwigshafen vor. Experten beantwortet Fragen rund um die Bewerbung auch in einem Live-Chat. Die Jugendlichen können sich nach Unternehmensangaben mit wenigen Klicks und ohne weitere Unterlagen bei BASF bewerben – bequem vom eigenen Sofa oder Schreibtisch aus. Wer an der Ausbildungs- und Studienmesse teilnehmen will, sollte sich unter on.basf.com/digital20 kostenlos registrieren.

