Von Bloch bis Wurster

Ludwigshafen.Der Historische Verein stellt vier „Pfälzische Persönlichkeiten“ im Halbjahresprogramm vor, für das erstmals der neue Vorsitzende Klaus-Jürgen Becker verantwortlich ist. Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs erinnert am Donnerstag, 26. September, unter dem Titel „Gewählt, ermordet, vergessen“ an den Ludwigshafener Reichstagsabgeordneten Eugen Herbst (KPD). Mit Ernst Bloch (Bild) und seinem Verhältnis zur Heimatstadt Ludwigshafen beschäftigt sich der Vortrag „Fabrikschmutz, den man gezwungen hat, Stadt zu werden“ von Matthias Mayer (Tübingen) am Donnerstag, 24. Oktober.

Weit zurück in die Geschichte geht der Historiker Christian Könne am 14. November beim Abend über „Lieselotte von der Pfalz und Philippe d’Orleans. Ehe und Familie im Barock“. Wolfgang Proske und Jan Ohnemus berichten am 12. Dezember unter dem Titel „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ über den früheren BASF-Chef Carl Wurster. Alle Vorträge beginnen um 18.30 Uhr im Stadtarchiv (Rottstraße 17). ott (Bild: dpa)

