Von Schlagzeug über Klavier bis Cello

Anzeige

Ludwigshafen.Melodiöse Klänge begleiten die zahlreichen Besucher der städtischen Musikschule, ganz gleich, welchen Raum sie betreten. Ob Klavier, Geige, Oboe oder Schlagzeug, am Samstagnachmittag präsentiert die Einrichtung ihr Repertoire. Beim Tag der offenen Tür haben vor allem Kinder und ihre Eltern die Chance genutzt, sich zu informieren und Instrumente auszuprobieren.

Elise Jiang ist zwar erst vier Jahre alt, weiß aber schon genau, was sie möchte. „Geige lernen“, verrät sie lächelnd. Zusammen mit ihrer Mutter Naiwei schaut sie sich in den Räumlichkeiten um. Stefanie ist mit ihrer achtjährigen Tochter Emma im Haus unterwegs. „Wir haben uns noch nicht entschieden“, sagt die Mutter. Was die Musikschule zu bieten hat, findet Stefanie nicht nur gut, sie kennt die Einrichtung sogar aus der eigenen Kindheit: „Ich habe Quer- und Blockflöte hier gelernt.“

Gleich dreimal während der Veranstaltung lädt Leiterin Angela Bauer die Interessenten zur Vorstellung der Schule ein. Dabei zeigt sie Fotos und stellt die verschiedenen Arten des Unterrichts vor, etwa Einzel- oder Gruppenkurse: Die Eltern lernen unter anderem, wie musikalische Früherziehung funktioniert, welche Ensembles es gibt und dass die Musikschule Kooperationen mit Schulen und städtischen Einrichtungen hat. Und dass man Ballett lernen kann. Außerdem informiert Bauer die Gäste über das dreistufige Orchestersystem und „Viva la Musica“, die Konzertreihe der Musiklehrer. Bauer stellt den speziellen Unterricht „Suzuki“ vor: „Unser neues Angebot für Kinder ab drei Jahren.“ Dabei lernen sie Geige oder Bratsche. Das Besondere dabei ist, dass ein Elternteil die Kinder im Unterricht begleitet. Auch Erwachsene kommen so auf ihre Kosten. Damit Berufstätige flexibel am Unterricht teilnehmen können, gibt es ein Kartensystem, erklärt Bauer.