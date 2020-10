„Von Tätern zu Opfern stilisiert“

Ludwigshafen.Der Streit bei den Grünen um einen Parteiausschluss von Raik Dreher und Petra Mazreku geht unvermindert weiter. „Ein Feststellungsverfahren, wie es sich Dreher und sein Anwalt vorstellen, ist ein weiterer Versuch, den Parteiausschluss zu umgehen. An einem schnellen inhaltlichen Verfahren haben Frau Mazreku und Herr Dreher kein Interesse“, reagiert der Kreisvorstand auf den Vorstoß des Fraktionschefs des Grünen Forums und Piraten. Versuche, durch eine Schlichtung den Fall zu beenden oder Termine für eine zeitnahe Mitgliederversammlung zur Anhörung zu vereinbaren, seien schleppend oder ins Nichts verlaufen, so die Stellungnahme der Parteispitze. Bisher habe der Vorstand bei den Beschuldigten kein konstruktives Verhalten erkennen können.

Für den Vorstand habe immer im Vordergrund gestanden, die Gerichte und Fakten sprechen zu lassen und keine Schlammschlacht in der Presse zu führen. „Im Gegensatz dazu haben Dreher und Mazreku jede Entwicklung des Ordnungsverfahrens in die Presse getragen und durch Halbwahrheiten ergänzt.“ So habe Mazreku 2019 sehr wohl ihr Anhörungsrecht bei der Mitgliederversammlung wahrgenommen.

Anstatt einen Termin für eine Mitgliederversammlung zu bestätigen und die Anhörung nachzuholen, liege es Dreher und Mazreku offensichtlich nur daran, Selbstdarstellung in der Presse zu betreiben. „Sie stilisieren sich so von Täter zu Opfern.“ Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, bei der Kommunalwahl 2019 der konkurrierenden Piraten-Partei geholfen zu haben, deren Liste aufzufüllen, und ihnen damit in den Stadtrat verholfen zu haben. „Für eine gemeinsame politische Arbeit sehen wir jetzt und auch in der Zukunft keine Grundlage“, so Tenko Glenn Bauer für den Vorstand. Dreher und Mazreku streben nun ein eigenes Verfahren vor dem Landesschiedsgericht der Grünen an, um die Vorwürfe prüfen zu lassen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020