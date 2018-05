Von Tim Bendzko bis Felix Jaehn

Anzeige

„Im Jubiläumsjahr 2017“, so fasst es der Stadtmarketing-Leiter der Lukom, Stefan Tielkes, bei der Pressekonferenz im Pfalzbau zusammen, „hatte ich das Gefühl, der Gipfel ist erreicht, doch jetzt weiß ich: Es war nur eine Stufe auf einer neuen Treppe, die noch viel höher führt.“ Es sind große Worte, die Tielkes zur Ankündigung des Stadtfestes bemüht, doch es sind solche, die in den kommenden Wochen Gestalt annehmen sollen. Denn wenn sich die Radiowellen SWR3, SWR4 und Rockland Radio mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) und der Stadt Ludwigshafen zusammentun, um zum Stadtfest 2018 vom 22. bis zum 24. Juni rund 250 000 Besucher mit mehr als 60 Stunden Live-Musik in die Ludwigshafener Innenstadt zum Tanzen zu bringen, tun sie das nicht nur in bemerkenswerter Gemeinschaft, sondern auch mit (stimm-)gewaltigen Namen samt opulentem Begleitprogramm.

Bereits am Donnerstagabend ist es die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die beim Sparkassen-Open-Air nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck auf dem Berliner Platz ein erstes Mal für Aufmerksamkeit sorgen wird. Denn der klassische Klangkörper tritt keineswegs nur mit traditionellem Repertoire auf die Bühne, sondern hat sich mit „Colours Of Freedom“ ein Programm zwischen „Queen“ und „Pink“ auf die Fahne geschrieben.

Doch auch die übrigen Partner stimmen gute drei Wochen vor dem Stadtfest bereits stolz auf ihre Angebote ein. Während das Rockland Radio am Freitagabend auf der Bühne am Platz der Deutschen Einheit auf die Rock-Newcomer „Megazwei“ setzt, und RNF in seinem Truck auf Party-Klassiker wie „Just For Fun“ und „Me And The Heat“ vertraut, wartet auf der SWR-Festivalbühne am Berliner Platz schon der junge Brite Tom Gregory mit seinem zarten Pop darauf, tausende Zuhörer auf den Höhepunkt des Abends mit Tim Bendzko vorzubereiten.