Vor der Saison wird mit Hochdruck gearbeitet

Ludwigshafen.Mit Schutzbrille, Stiefeln und Gummischürze ausgerüstet, nimmt Michael Büchs Stufe um Stufe. Aus einem Hochdruckreiniger in seiner Hand schießt das Wasser auf den nackten Beton der Wendeltreppe, die sich um eine große Säule herum zur Rutsche hinauf windet. Büchs ist stellvertretender Betriebsleiter im Freibad am Willersinnweiher. In genau einer Woche beginnt dort die Saison – bis dahin ist auf

...