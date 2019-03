Vorbereitungen für neuen Schiffsanleger

Ludwigshafen.Nördlich der Adenauer-Brücke wird der Rhein auf Ludwigshafener Seite noch voraussichtlich bis zum Ende der Woche ausgebaggert. Wie Hafendirektor Franz Reindl gestern auf „MM“-Anfrage erklärte, gehört dies zu den Vorbereitungen für einen neuen Schiffsanleger. Der Steiger wird derzeit in Andernach gebaut und soll bis Mai an der Rheinuferpromenade beim sogenannten Gelben Haus montiert werden. Dort können dann Schiffe mit einer Länge von bis zu 135 Metern festmachen. Anders als bei dem Steiger an der Rhein-Galerie ist dieser nicht für Kreuzfahrtschiffe vorgesehen, sondern für Ausflugsboote und Eventschiffe. Der rund 700 000 Euro teure Schiffsanleger ersetzt eine Anlage, die an der gleichen Stelle aus baulichen Gründen vor fünf Jahren entfernt wurde. ott (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019