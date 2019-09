Vorsicht auch bei grüner Fußgängerampel

Ludwigshafen.Alexandra und Lenny halten sich fest an den Händen. Immer wieder blicken die Erstklässler am Randstein nach links und rechts, zögern lange und warten ab, bis das Auto auf der Straße Am Speyerer Tor vorbeigefahren ist. Für ihr besonnenes Verhalten erhalten sie ein Lob von Polizeihauptkommissar Swen Nussbaum. Zusammen mit seiner Kollegin Kerstin Müller gibt er den Erstklässlern der Oggersheimer Schillerschule Hinweise, welche Gefahren auf dem Schulweg lauern und wie sie sich dort am besten verhalten sollen.

„Viele Kinder können die Geschwindigkeit der Autos schlecht abschätzen und haben ein eingeschränktes Sichtfeld. Wenn sie in Gruppen auf der Straße unterwegs sind, lassen sich manche gerne ablenken“, nennt Müller einige Gefährdungspotenziale. Deshalb bietet die Polizei regelmäßig ein Fußgängertraining für Abc-Schützen an – so wie am Mittwoch für 30 Mädchen und Jungen der Klassen 1 c und 1 d der Schillerschule. Zunächst übergibt ihnen Jerry Oberlin, Niederlassungsleiter der Dekra, rote Mützen und gelbe Leibchen mit starken Reflektoren. „Gerade in der Dunkelheit ist es wichtig, dass Ihr auch von den Autofahrern gut gesehen werdet“, betont Oberlin. Deshalb sei eine helle Bekleidung besser als dunkle.

An der Kreuzung zur Schillerstraße ermahnt Nussbaum die Kinder eindringlich, bei Grün nicht gleich loszurennen. „Die Autofahrer haben ebenfalls Grün, daher müsst Ihr Euch umschauen, ob nicht ein Fahrzeug kommt.“ Auch beim Überqueren einer kleinen Gasse dürfen die Kinder erst weitergehen, wenn sie sich mit Blicken nach links und rechts vergewissert haben, dass kein Wagen kommt.

Das gleiche Verhalten wird auch in der Raiffeisenstraße eingeübt, wo die Erstklässler die Straßenbahngleise kreuzen – und keine Blinkzeichen für Fußgänger installiert sind. An einem Zebrastreifen rät Nussbaum, mit einem Handzeichen den Autofahrern zu signalisieren, dass man den Überweg nutzen will.

Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle mit Kindern ist laut Oberlin bundesweit von 1149 im Jahr 1978 auf 61 im Jahr 2017 deutlich gesunken. In Ludwigshafen stellt die Polizei einen leichten Rückgang in den vergangenen Jahren fest. Nussbaum: „Darauf können wir uns nicht ausruhen, sondern müssen aktiv bleiben, dass der Trend nicht kippt.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019