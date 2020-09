Vorstoß für Baumgürtel

Ludwigshafen.CDU, Grüne und FDP in Rheingönheim fordern angesichts der Flächenversiegelung und des Klimawandels einen grünen Baumgürtel um den Ort als Ziel. Die Anlage eines begehbaren Wäldchens entlang der Straße nach Neuhofen könne ein Anfang sein. Damit entstehe ein beschatteter Fußweg, so dass der bisherige Fuß- und Radweg entlang der Straße in einen reinen, sicheren Radweg umgewidmet werden könnte. „Ludwigshafen zählt zu den fünf am meisten versiegelten Städten Deutschlands“, begründete Joachim Zell (CDU) den Vorstoß. „Wir wollen die Spendenaktion der Schutzgemeinschaft des deutschen Waldes nutzen, die mehr als eine Million Bäume in Deutschland stiftet. Denn Ludwigshafen hat dafür nur ein sehr kleines Budget“, so Matthias Weickert (Grüne). ott

