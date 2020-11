Vorträge der Kulturkirche Friedenskirche abgesagt

Ludwigshafen.. Die Verantwortlichen der protestantischen Kulturkirche Friedenskirche müssen zwei Vorträge, die bereits im Frühjahr ausgefallen sind, wegen der neuen Corona-Beschränkungen zum zweiten Mal absagen. Dies betrifft die Veranstaltung mit Pfarrer i.R. Ludwig Burgdörfer über das christliche Menschenbild, die am 5. November geplant war. Ausfallen muss auch der Vortrag des BASF-Vorstandsmitglieds und Standortleiters Michael Heinz, der am 10. November über Folgen der Digitalisierung und veränderte Arbeitswelten in der Anilin sprechen wollte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020