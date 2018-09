Vorträge über Brustkrebs

Ludwigshafen.Früherkennung, Therapie und Nachsorge bei Brustkrebs stehen im Mittelpunkt beim Patientinnentag des Brustzentrums am Klinikum Ludwigshafen am heutigen Freitag, 7. September, im Europa-Hotel (Ludwigsplatz). In verständlichen Vorträgen erläutern Mediziner ab 14.30 Uhr Themen wie Leben nach Brustkrebs, mehr Lebensqualität durch gesunde Ernährung, Lymphödem und seine Behandlungsmethoden sowie neue Erkenntnisse in der hormonellen Therapie. Danach stehen ab 16.45 Uhr der Direktor der Frauenklinik, Klaus Baumann, und sein Team für Fragen zur Verfügung. In der Pause besteht die Möglichkeit zu einem Rundgang durch die Infoausstellung. Eine Anmeldung zu der kostenlosen Veranstaltung ist nicht erforderlich. ott

