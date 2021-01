Vorträge zur Fastenzeit

Ludwigshafen.Die Kolpingsfamilie Pfingstweide lädt in der Fastenzeit zur Vortragsreihe „Zeit zum Umdenken. Unsere Verantwortung für die Schöpfung“ ein. Zum Auftakt am 21. Februar erläutert Primo Lorencak die ökologisch-soziale Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus. Über die „Auswirkung des Klimawandels auf den Weltfrieden“ spricht am 28. Februar Detlev Besier, Pfarrer für Frieden & Umwelt der Evangelischen Kirchen der Pfalz.

Am 7. März befasst sich die Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz, Sibylle Wiesemann, mit dem „Nachhaltigen Lebensstil zwischen Lust, Frust und Freiheit“.

Zum Abschluss hält Mariette Nicole Afi Amoussou am 21. März einen Vortrag über Klimawandel, Rassismus und Globale Verantwortung. Alle Vorträge im Saal der Kirche St. Albert beginnen um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter wuni@mayki.de erforderlich. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021