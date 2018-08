Vortrag über Bombenangriff 1943

Ludwigshafen.Das war der schwerste Bombenangriff auf Ludwigshafen im Zweiten Weltkrieg: Bei dem Feuersturm in der Nacht auf den 6. September 1943 starben 128 Bewohner vor allem in der Innenstadt. 580 wurden verletzt und rund 50 000 obdachlos. Über den Großangriff, der den Stadtkern völlig in Schutt und Asche legte, hält Klaus-Jürgen Becker vom Stadtarchiv am heutigen Donnerstag, 23. August, 17 Uhr, einen kostenlosen Vortrag im Café Alternativ (Rohrlachstraße 76). Zuvor gibt es eine filmische Einführung in das Geschehen von 1943. Becker berichtet auch über die 37 Luftschutzanlagen, die ab 1940 errichtet wurden. Dank der Bunker überlebte ein Großteil der Bevölkerung den Großangriff. Dabei wurden 5135 Gebäude beschädigt oder zerstört. ott

