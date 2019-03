Vortrag über Gewaltstraftäter

Ludwigshafen.Über „Möglichkeiten des Umgangs mit Gewaltstraftätern am Beispiel der Jugendstrafanstalt Schifferstadt“ berichtet Birgit Genzlinger, die im Sozialdienst der Strafanstalt arbeitet, am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in der Friedenskirche (Leuschnerstraße). Zum Vortrag in der Reihe „Manchmal sehe ich Rot“ geben Schüler des Max-Planck-Gymnasiums einen Impuls. Danach lädt Pfarrerin Reinhild Burgdörfer zur Passionsandacht ein. An diesem Tag ist die Ausstellung der Münchner Künstlerin Reinhild Gerum von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Den Gottesdienst zum Thema „Rage macht blind – Sexualisierte Gewalt in Sodom und Gomorrha“ hält Pfarrer Peter Annweiler, Leiter der Telefonseelsorge Pfalz am Sonntag, 24. März, um 10 Uhr. ott

