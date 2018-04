Vortrag über NS-Verfolgte

Anzeige

Ludwigshafen.Der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ erinnert mit einem Vortrag am Mittwoch, 25. April,19 Uhr, im Stadtarchiv (Rottstraße 17) an zwei Verfolgte in der Zeit des Nationalsozialismus: Otto Friedrich Meyer und Dina Berner. Publizist Andreas Berlin referiert über ihr Leben. Meyer leitete in den ersten Jahren der NS-Herrschaft den Widerstand der kleinen SAP-Gruppe in Ludwigshafen. 1937 emigrierte er mit seiner politisch aktiven Frau Dina Berner nach Oslo und arbeitete dort mit Willy Brandt zusammen. 1946 kehrte er nach Deutschland zurück und war einige Jahre lang als Tageszeitungsredakteur“ tätig. Am 14. Mai werden zwei Stolpersteine für Otto Meyer und Dina Berner vor dem Haus In den Aspen 24 im Hemshof verlegt, in dem beide von 1929 bis zu ihrer Flucht 1937 wohnten. ott