Vortrag über Rehakonzept

Ludwigshafen.„Schicksalsschlag Unfall! Beginnt die Reha schon am Unfallort?“ lautet das Thema eines kostenlosen Vortrags von Aidan Hogan (BG-Unfallklinik) am Donnerstag, 27. September, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule (Bürgerhof). Der Weg nach einem schweren Unfalls zurück zur Normalität ist lang und beschwerlich. Hogan, Leiter und Koordinator der Forschungsgruppe Klinische Bewegungsanalytik an der BG-Unfallklinik, referiert über die Bewältigung psychischer und sozialer Traumafolgen sowie vor allem über das Wiedererlangen der sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens. Zudem stellt er die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Behandlung aus einer Hand nach einem schweren Unfall heraus. Eine Anmeldung ist nicht nötig. t ot

