Vortrag und Konzert

Ludwigshafen.Das Stadtmuseum lädt am Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr, zu einer Vortragsmatinee über die Fotografie der 1950er Jahre ein. Claude W. Sui, Leiter des Forums Internationale Photographie der Reiss-Engelhorn Museen (Mannheim), stellt ausgewählte Stilrichtungen vor. Eindrucksvolle Bilder der Nachkriegszeit in Ludwigshafen von Annedore Rieder zeigt das Stadtmuseum (Rathaus, erstes Obergeschoss) bis 27.Juli. Eine Führung mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Knapp beginnt am Sonntag um 14 Uhr, das Stadtmuseum ist an dem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 13. Juni, spielt die Mannheimer Formation Dezernat X ab 19 Uhr im Stadtmuseum Musikstücke aus den 1950er Jahren. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019