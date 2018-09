Vortrag und Tanznachmittag

Ludwigshafen.Die Stadt bietet zum Tag der älteren Menschen am Montag, 1. Oktober, einen Fachvortrag im Stadtratssaal und einen Tanznachmittag im Bürgersaal Nord an. Der Seniorenchor eröffnet musikalisch die Veranstaltung um 10.30 Uhr im Stadtratssaal. Nach der Begrüßung von Sozialdezernentin Beate Steeg spricht Fabian Geib von der Stiftung Medienkompetenz über das Thema „Technikunterstützt älter werden“. Im Bürgersaal Nord (Hemshofstraße 46) beginnt um 14 Uhr der Tanznachmittag. Werner Stephan sorgt für die Musik. In den Tanzpausen treten die Kinder-Jazztanzgruppe „New Elements“ und die Line-Dance-Gruppen aus den Seniorentreffs in Friesenheim, Oggersheim und Mundenheim auf. ott

