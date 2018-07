Vortrag zur römischen Industrie

Anzeige

Ludwigshafen.Archäologe Arno Braun hält im Stadtmuseum einen Vortrag über die einstige Römersiedlung im Eisenberger Gewerbeviertel. Der industrielle Mittelpunkt der Römer wird am Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr im Rathaus-Center vorgestellt. Themen sind die damalige Herstellung von Eisen und die Belieferung des Militärs damit. Das Gebiet um Eisenberg gehörte zur größten römischen Siedlung der Pfalz. Der Vortrag ist Teil der Sonderausstellung „Die Römer in LU – Zwei Kastelle, eine Siedlung und ein Gräberfeld“, die im Ludwigshafener Stadtmuseum noch bis Samstag, 28. Juli, gezeigt wird. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. vs