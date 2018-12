Vorwürfe bleiben aus

Ludwigshafen.Die Kostenexplosion beim Hochstraßenprojekt war von vornherein absehbar: Diese Position vertritt der Bund der Steuerzahler, ein Verein, der sich unter anderem den Kampf gegen die Verschwendung von Steuergeldern und die Staatsverschuldung zum Ziel gesetzt hat. „Extreme Kostensteigerungen sind bei solchen Großprojekten leider die traurige Regel“, betont René Quante, Geschäftsführer des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, auf Anfrage. Grundsätzlich gelte die Regel: Je größer, komplexer und in der Umsetzung langwieriger ein Projekt sei, desto höher sei auch das Risiko einer Kostenexplosion. „Insofern finden wir die Entwicklung in Ludwigshafen nicht überraschend. Viel mehr wären wir erstaunt, wenn sich im Zuge der Bauausführung herausstellen würde, dass die 529 Millionen Euro ausreichen“, so Quante.

„Stehen hinter dem Projekt“

Bislang wirft der Steuerzahlerbund den Verantwortlichen des Hochstraßenprojekts keine Fehlplanungen und somit Verschwendung von Steuergeldern vor. „Die Hochstraße ist marode und hat keine Zukunft mehr. Eine Generalsanierung wäre wohl weit schwieriger, risikoanfälliger und teurer in der Realisierung als der geplante Abriss und Bau einer Stadtstraße“, sagt Quante. „Insofern steht der Steuerzahlerbund grundsätzlich hinter diesem Projekt.“ Gleichzeitig kündigte der Landeschef an, den Fortlauf des Großvorhabens genau im Auge zu behalten. „Wir hoffen, dass eine gute Planung und Bauausführung die kommenden Mehrkosten in engen Grenzen halten werden.“ jei

