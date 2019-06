Wachwechselin Oppau

Ludwigshafen.Nach 25 Jahren als Ortsvorsteher und 45 Jahren im Ortsbeirat Oppau bedankte sich Udo Scheuermann (SPD) bei den Kollegen für die erfolgreiche Zusammenarbeit. „Wir haben es recht gut gemeistert, unsere Probleme in den Griff zu bekommen“, resümierte der 73-Jährige. Dass die Aufgabe als Ortsvorsteher kein einfaches Unterfangen sei, würdigte die CDU-Fraktion in einer kurzen Dankesrede. Etwa im Zuge der Flüchtlingskrise habe man sich „einiges anhören“ müssen. Scheuermann erinnerte die künftigen Ortsbeiräte daran, dass das persönliche Wohl nicht unbedingt dem Gemeinwohl entspräche, hier sei Sensibilität gefragt.

Oppaus neuer „Chef“ ist Parteikollege Frank Meier. Andreas Schwarz, Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Ludwigshafen, führte den Ortsvorsteher offiziell in sein Amt ein. Als Stellvertreter wurden Frank Dudek (SPD) und Karl Heinz Berzel (CDU) gewählt. Von den 15 Mitgliedern im Ortsbeirat stellt die SPD künftig sechs, die CDU vier, die FWG drei und Bündnis90/Grüne zwei.

Ansiedlung von Ärzten

Als gelernter Bäcker durchlief Frank Meier Stationen als Rangierlokfahrer bei Giulini und Staplerfahrer bei John Deere. Es folgte der Quereinstieg bei der BASF, wo sich der gebürtige Oppauer zum Meister in der Produktion von Katalysatoren weiterbildete. Seit acht Jahren gehört er dem dortigen Betriebsrat an, seit fünf Jahren hauptberuflich. „Die Politik nimmt mittlerweile viel Zeit in Anspruch“, bekennt der Vater dreier Kinder, der über 20 Jahre in Edigheim gelebt hat. Als vordringliche Aufgabe für Oppau sieht der 56-Jährige die Ansiedlung von Ärzten an – idealerweise in Form eines Ärztehauses „an einem zentralen Punkt, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist“. Zudem möchte sich Meier des „leidigen Parkproblems“ annehmen. Hier bestehe weiter Handlungsbedarf. dtim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.06.2019