Wagnis ohne Geld und Gepäck

Ludwigshafen.Bürstenschnitt auf dem Kopf, Funktionskleidung am Körper und ein breites Lächeln im Gesicht – Michael Wohlfart sprüht nur so vor Tatendrang und Optimismus, als er im Maudacher Bruch für den Fotografen posiert. Mal hält er dabei das Maskottchen „Muddy“ in die Kamera, dann verschränkt er seine Arme und zeigt die Muskeln, schließlich lehnt er sich an den massiven Findling, der die Spitze des

...