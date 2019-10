Walzmühle-Center: Neuer Name „Lou“ steht in der Kritik

Der Eingangsbereich des Zentrums in der Yorckstraße. © Keiper

Ludwigshafen.Nach der angekündigten Namensänderung des Walzmühle-Centers in „Lou“ durch den neuen Investor (wir berichteten) gibt es vor allem in den sozialen Netzwerken reichlich Kritik. Thomas Müller schreibt etwa auf der Facebook-Seite dieser Zeitung: „Das ist die Walzmühle und bleibt es auch, da es das ehemalige Gelände und Gebäude ist. Was soll das? Glaubt man ernsthaft, dass man mit dem Ändern des Namens irgendetwas ändert?“ Nutzerin Alexandra Mrohs stimmt ihm zu: „Für mich bleibt es beim alten Namen.“ Und auch Daisy Dö fragt: „Warum nicht einfach den Namen behalten?“ Martina Rachowiak kommentiert ebenfalls in diese Richtung und bezweifelt, dass die Situation des Centers mit einem neuen Namen besser werde.

„Keine dritte Chance“

Auch die Fraktion der Grünen und Piraten bedauert in einer Mitteilung von Dienstag, dass der traditionsreiche Name der Walzmühle der Forderung des Einzelhandels zum Opfer falle. „Ob sich der Name ,Lou’ bei der Bevölkerung durchsetzt, sehen wir noch sehr fraglich“, heißt es. Daneben erneuert die Fraktion ihre Kritik, dass beim Umbau kein Fahrradparkhaus geplant sei. Damit sei eine Chance für Ludwigshafen verpasst. Insgesamt sei dem Projekt jedoch alles Gute zu wünschen, denn: „Eine dritte Chance wird die Walzmühle wohl nicht bekommen.“

