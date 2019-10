Walzmühle-Neustart unter Namen Lou

Ludwigshafen.Drei neue Verbrauchermärkte, kürzere Einkaufsstraße und mehr Parkplätze – das sieht das Konzept zum Umbau des Walzmühle-Centers vor. Weitere wichtige Änderung: Das weithin leerstehende Einkaufszentrum soll künftig „Lou“ heißen, weil der bisherige Name in der Branche nicht mehr gut ankomme, begründete Axel Kochsiek, Geschäftsführer des Eigentümers Activum SG, am Montag im

...