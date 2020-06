Wandelbarer Schauspieler und Synchronsprecher

Ludwigshafen.Der aus Ludwigshafen stammende Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Lambert Hamel feiert am Sonntag in seiner Wahlheimat München seinen 80. Geburtstag. Der auch als vielbeschäftigter Synchronsprecher für Weltstars wie Philipp Noiret, Charlton Heston, Richard Widmark, Donald Sutherland oder William Shatner in Erscheinung getretene Schauspieler begann seine Bühnenlaufbahn schon in den 1950er Jahren als Schüler in der Theatergruppe des heutigen Ludwigshafener Theodor-Heuß-Gymnasiums, ehe er nach dem Studium in Heidelberg und Köln (Germanistik, Philosophie, Theaterwissenschaften) und vierjähriger Ausbildung an der Schauspielschule Bochum seine beeindruckende Theaterlaufbahn startete.

Hamel, dessen Elternhaus an der Frankenthaler Straße steht, war an mehreren renommierten Schauspielhäusern aktiv. So gehörte er von 1973 bis 2001 dem Ensemble der Münchener Kammerspiele an und wurde auch zu den Salzburger Festspielen und ans Burgtheater Wien berufen. Gleichzeitig war und ist er ein vielbeschäftigter TV-Schauspieler und hatte einen künstlerischen Höhepunkt 1983 als Hauptrollen-Darsteller von Reformator Martin Luther in der gleichnamigen dreiteiligen TV-Serie im ZDF. Die Fernseh-Zuschauer sahen Hamel außerdem in mehr als hundert Rollen in Filmen und Serien wie „Der Alte“, „Der Bulle von Tölz“, „Derrick“ oder „Tatort“, wo er mit seiner Wandlungsfähigkeit beeindruckte. rs

