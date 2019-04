Wandertag zur Wolfsschluchthütte

Ludwigshafen.Die Stadt organisiert an vier Samstagen Wander- und Erlebnistage für Kinder von sechs bis 13 Jahren. Der erste Termin am 13. April führt von Eßthal zur Wolfsschluchthütte im Pfälzer Wald. Die Kinder werden dabei von ehrenamtlichen Helfern des Judo-Sportvereins und Naturfreunden begleitet. Zur Wanderung fahren Busse ab den Stadtteilen Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Nord/Hemshof und Oggersheim. Anmeldungen nehmen die Bürgerdienste im Rathaus, in Oggersheim, in Oppau, in der Achtmorgenstraße sowie die Abteilung Jugendförderung im Stadthaus Westendstraße 17 entgegen. Die Wander- und Erlebnistage finden statt, wenn mindestens 25 Kinder angemeldet sind. Die Fahrtkosten betragen vier Euro. Weitere Infos unter Telefon 0621/504-36 17. labj

