Warme Mahlzeiten dank Spende

Ludwigshafen.Die Küche im Spielhaus Hemshofpark in der Gräfenaustraße bleibt an fünf Tagen in der Woche nicht mehr kalt, denn die Einrichtung bekommt Unterstützung durch den Verein „Children for a better World“ (übersetzt: Kinder für eine bessere Welt). „Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz hat der Verein Ludwigshafen ausgewählt. Wir haben uns sehr über eine Förderung von 8000 Euro gefreut“, sagte Sabine Heiligenthal, Bereichsleiterin Jugendförderung. „Das bedeutet einen großen Vorteil für die Kinder sowie eine Anerkennung unserer pädagogischen Arbeit.“

Kochangebote gibt es in vielen städtischen Einrichtungen, doch gerade in den Stadtteilen Hemshof, Nord und West ist die Kinder- und Jugendarmut besonders hoch. „Wir haben hier viele Mädchen und Buben mit Migrationshintergrund, etwa aus Bulgarien und Rumänien. Viele gehen morgens ohne Frühstück aus dem Haus. Wenn das Spielhaus um 14 Uhr öffnet, gibt es zunächst Brot, Obst und Gemüse.“

Beim Einkaufen dabei

„Für manche ist es die erste Mahlzeit am Tag überhaupt“, sagt Kerstin Nießner, Leiterin des Hauses. Gekocht wird ab halb fünf. Bisher gab es nur an zwei Tagen in der Woche warmes Essen. Freitags kommt eine Honorarkraft. An den restlichen vier Tagen stehen die Mitarbeiter und Praktikanten abwechselnd in der Küche, an deren Tür ein großer Kochplan hängt. Beim Einkaufen gehen die Kinder mit. Dabei lernen sie, wie man Zutaten zusammenstellt und das Budget einteilt. Auf die Frage, was die Kinder essen würden, wenn es das Spielhaus nicht gäbe, meinte Nießner: „Trockene Instant-Nudeln aus der Tüte. Gewürze werden drübergestreut.“

Der Verein wurde 1994 von Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt gegründet und engagiert sich mit 64 Mittagstischen in 45 Städten gegen Kinderarmut. Das Sponsoring ist zeitlich unbegrenzt. Das Spielhaus ist gut besucht, es kommen nachmittags bis zu 70 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. An diesem Tag stand eine Gemüsepfanne mit Reis auf dem Küchenplan. „Ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und in Rahmen meines Praktikums bin ich donnerstags mit dem Kochen dran“, so Sibel Gencer. „Die vier Kinder sind meine feste Kochgruppe, wir besprechen, was es geben soll, dann geht es los.“ Kge

