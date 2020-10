Warnstreik im öffentlichen Dienst: Hunderte Beschäftigte ziehen durch Ludwigshafen

Ludwigshafen.Mit einem Protestzug durch die Innenstadt haben am Donnerstag in Ludwigshafen rund 300 Beschäftigte im öffentlichen Dienst für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Die Gewerkschaft Verdi hatte in der aktuellen Tarifrunde die rund 3000 Mitarbeiter in der Verwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten.

