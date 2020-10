Warnstreik: Kitas am Dienstag geschlossen

Kommen Warnstreiks der Gerwerkschaft Verdi nicht zum Einsatz: Spielzeug in städtsichen Kindertagesstätten. © dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut die Beschäftigten der Stadt am Dienstag, 20. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Daher kommt es insgesamt zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Verwaltung. Alle städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen. „Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen die Betreuung ihrer Kinder an diesem Tag anderweitig sicherstellen“, so die Verwaltung. Am Dienstag bleiben auch die beiden Hallenbäder in Süd und in Oggersheim geschlossen.

Betroffen von dem Warnstreik sind die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Hier kann es zu Einschränkungen bei den Serviceleistungen wie etwa dem Telefonservice kommen. Das Kundenzentrum bleibt indes geöffnet.

Im Gegensatz zu den bisherigen Warnstreik-Aktionen plant die Gewerkschaft Verdi am Dienstag keine Kundgebung oder Demonstration in Ludwigshafen.

