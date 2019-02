Warnung vor Datenklau

Ludwigshafen.Die Stadt warnt vor ominösen Gewinnversprechen, die Bürger derzeit in ihren Briefkästen finden und die zum Abgreifen von Daten verwendet werden. Die Schreiben versprechen einen Gewinn von bis zu 50 000 Euro und suggerieren, dass sie sich an einen exklusiven Personenkreis wenden. Die Adressaten werden aufgefordert, Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer auf einer Postkarte anzugeben und diese an eine Bremer Postfachadresse zu schicken. Das Rätsel auf der Karte hat dabei keinerlei Bedeutung.

Nach Erkenntnissen der Stadt dienen die Anschreiben dazu, personenbezogene Daten zu sammeln, die weiterverkauft werden. Die Verwaltung rät davon ab, auf solche Briefe zu antworten. Fragen an Karl Kullmann vom Bereich Öffentliche Ordnung, Tel. 0621/504-3445. ott

