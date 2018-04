Warum die Sanierung frühestens 2020 beginnen soll

Anzeige

Ludwigshafen.Völlig überholt ist der Zeitplan, der bis vor wenigen Monaten noch galt. Die Schäden an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen sind laut Gutachter viel gravierender als gedacht. Daher verzögert sich die Sanierung um knapp zwei Jahre – sie soll nun ab Mitte 2020 beginnen. Das ist nicht alles: Weil die Hochstraße Süd als Ausweichroute für die ebenfalls marode Hochstraße Nord dient, verschiebt sich auch der Abriss dieses 1,8 Kilometer langen Bauwerks. Hier soll es nun 2023 losgehen, so die Prognose der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Hinzu kommt: Beide Projekte werden erheblich teurer.

Dies erklärt auch, warum die nun genannten Bautermine mit starker Vorsicht zu betrachten sind. Denn für das erste Projekt Hochstraße Süd steht die Finanzierung nicht einmal ansatzweise. Klar ist nur, dass die bislang kalkulierten 25 Millionen Euro „bei weitem“ nicht reichen, wie sich Kämmerer Dieter Feid vorsichtig ausdrückte. Vermutungen, wonach ein Betrag von 70 Millionen Euro nötig sein könnte, hält er indes für Spekulation. „Wir müssen erst das Ergebnis der Vorplanung abwarten, die im Herbst vorliegen soll.“

Vor allem wegen massiver Schäden an den Spanngliedern wird die Erneuerung der 1959 eröffneten Hochstraße Süd erheblich komplizierter als vermutet. Auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt muss eine neue Brücke unter dem alten Bauwerk errichtet werden. Dies ist nach Ansicht des Ingenieurbüros Krebs + Kiefer (Karlsruhe) sowie des rheinland-pfälzischen Landesbetriebs LBM die einzig sinnvolle Lösung. Andere Varianten seien bei den filigranen, pilzförmigen Pfeilern nicht möglich.