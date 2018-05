„Was schmeckt, das tut auch gut“

Anzeige

Ludwigshafen.Hand in Hand arbeiten die neun Frauen am Fließband: Eine legt die Tabletts und Zettel mit Menüanweisungen darauf, die nächste das Besteck, danach kommen Tassen, vorgerichtete Teller, Butterpäckchen und Joghurts dazu. Am Ende wird nochmal alles kontrolliert, damit auch jeder Patient bekommt, was er bestellt hat und essen darf. Rund anderthalb Stunden stehen die Mitarbeiterinnen der Klinikumsküche am Band, um das Abendessen vorzubereiten. Hinter ihnen liegen anstrengende Stunden, gegen 6 Uhr morgens starten die rund 60 Vollzeitangestellten.

Verbrauch pro Jahr Die Lebensmitteleinkäufe kosten pro Jahr 1,4 Millionen Euro. 29 000 Kilogramm Fleisch werden jährlich im Klinikum zubereitet, ebensoviel Gemüse und Salat. Über eine halbe Million Brötchen und Brotscheiben (519 030) werden in zwölf Monaten im Klinikum verzehrt. 40 000 Patienten essen jährlich im Klinikum. Rund 30 000 Besteckteile werden täglich bei den drei Mahlzeiten verwendet.

Das ist einer der Gründe, warum im Krankenhaus so früh zu Abend gegessen wird, erklärt Marcus Keßler, Leiter der zentralen Speiseversorgung des Klinikums. „Außerdem verpassen die Patienten manchmal aufgrund von Untersuchungen das Mittagessen, so sollen sie nicht so lange warten müssen“, führt der gelernte Koch weiter aus.

Im hinteren Teil der Großküche laufen derweil die Putzarbeiten. „Hier läuft noch einiges in Handarbeit“, erklärt Küchenchef Keßler. In den Kochtöpfen – so groß, dass ein Kind darin Platz finden könnte – sind noch Reste der Rinderbrühe, die es zum Mittagessen als Vorspeise gab. „Kaltquellsoßen gibt es bei uns nicht, ich finde schon das Wort unappetitlich.“ Dass darin noch ein Knochen liegt, der ausgekocht wurde, macht den Küchenchef stolz: „Wir verwenden hier nur frische Zutaten, die wir uns aus einem Umkreis von 60 Kilometern liefern lassen. Das Fleisch bekommen wir aus Grünstadt, Obst und Gemüse aus Hochstadt und Brot direkt aus Ludwigshafen.“