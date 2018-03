Wasgaustraße wird im Spätjahr runderneuert

Anzeige

Ludwigshafen.Die Erneuerungspläne für die marode Wasgaustraße zwischen Madenburg- und Trifelsstraße waren Thema in der Sitzung des Ortsbeirats Mundenheim. Der Abschnitt befindet sich in einem schlechten Zustand, Straßenbelag und Bordsteine weisen Schäden auf. Erneuert werden sollen Fahrbahn, Straßenentwässerung, Beleuchtung, Gehwege und Parkplätze, hieß es in einem Bericht der Verwaltung. Auch soll die Fahrbahn schmaler werden, damit Autos langsamer fahren müssen – denn in der Wasgaustraße befindet sich die Kindertagesstätte St. Sebastian II. Nach Bedarf sollen deshalb auch Poller errichtet werden. Die voraussichtliche Bauzeit wird vier bis fünf Monate betragen, los geht es im Spätjahr 2018. Kosten soll das Projekt 420 000 Euro.

Der Ortsbeirat äußerte Bedenken aufgrund von Parkplätzen, die während der Bauzeit fehlen werden, auch dürften es hinterher auf keinen Fall weniger sein. Ob eine Seite der Straße befahrbar bleibt, ist aus technischen Gründen noch nicht geklärt, die Verkehrsführung wird im Zuge der Ausführungsplanung festgelegt. Auch eine Veranstaltung mit Bürgerinfo wird es noch geben. Der Ortsbeirat stimmte dem Plan der Verwaltung einstimmig zu.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Wollstraße in Höhe Kapellchen. Hier wurde aus Rücksichtnahme auf Kinderwagen eine Absenkung der Bürgersteige gewünscht. Dies wurde genehmigt. Auch wird die Einfahrt Heuweg zum Tierheim hin mit Betonpflaster befestigt, der gegenüberliegende Gehweg Richtung Bliesbad wird hergestellt, wenn die Witterung sich bessert. Eine Beleuchtung zwischen Bliesbad und Tierheim wurde nicht genehmigt, da das Freibad nur im Sommer genutzt werde, wenn es abends lange hell ist.