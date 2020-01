Wasserleitung zum Becken repariert

Ludwigshafen.Das Nichtschwimmerbecken im Hallenbad Süd ist wieder in Betrieb. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde die defekte Wasserleitung repariert. Alle Kurse können somit wie geplant stattfinden. Vor einer Woche war das Bad in der Erich-Reimann-Straße wegen technischer Probleme geschlossen worden. Die defekte Umwälzpumpe für das Sportbecken wurde bereits vor Tagen repariert. Die Stadt weist darauf hin, dass das Hallenbad Süd wegen einer Sportveranstaltung am Samstag, 18. Januar, nur bis 13.30 Uhr geöffnet und am Sonntag, 19. Januar, komplett geschlossen ist. Das Hallenbad Oggersheim ist am Samstag von 8 bis 15 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. ott

