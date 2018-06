Wasserrohr gebrochen

Aufregung am Montagnachmittag in der Kopernikusstraße in Friesenheim: Ein Wasserrohrbruch führte dazu, dass die Straße teilweise aufgerissen werden musste. Bei einem halben Dutzend Haushalten wurde das Wasser abgestellt. Auch wenn das Rohr nach Angaben der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) inzwischen repariert ist, sind die Folgen weiter spürbar: Die Kopernikusstraße bleibt voraussichtlich

...

Sie sehen 38% der insgesamt 1061 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013