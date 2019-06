Wasserstellen gegen Hitze

Ludwigshafen.Der Tierschutzverein Ludwigshafen bittet alle Bürger, bei der extrem heißen Witterung an Vögel und Wildtiere im Stadtgebiet zu denken und Wasserstellen in Gärten, auf Balkonen oder in Parkanlagen einzurichten. „Größere stabile Blumenuntersetzer genügen meistens schon“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag. Igel beispielsweise würden nur an Wasserstellen herankommen, die auf dem Boden platziert seien. Wichtig seien auch Behälter in Garagen oder Gartenhäuschen, denn oftmals würden Wildtiere oder Haus- und streunende Katzen versehentlich darin eingesperrt. „Da kann Wasser lebensrettend sein“, so der Hinweis.

Der Tierschutzverein hat in der Parkanlage in Rheingönheim eine solche Wasserstelle eingerichtet. „Wir bitten darum, diese zu belassen und nicht wie im vergangenen Jahr zu zerstören“, sagte die zweite Vorsitzende Monika Deutsch-Bunke. jei

