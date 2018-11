Wechsel nach Speyer

Ludwigshafen.Aus finanziellen Gründen zieht das protestantische Verwaltungsamt am Lutherplatz im Januar nach Speyer um. Es tritt dem Verwaltungszweckverband Speyer-Germersheim bei. Dies beschloss die Bezirkssynode bei einer Enthaltung. Für die betroffenen sieben Mitarbeiter seien Kündigungen oder andere Einbußen ausgeschlossen, sagte Pressesprecher Jörg Diehl. Dekanin Barbara Kohlstruck bezeichnete den Schritt als weitreichendste Entscheidung der Synode in der laufenden Amtszeit. „Wegen des immer kleiner werdenden Kirchenbezirks müssen wir organisatorisch die Weichen für die Zukunft stellen.“ Die Entscheidung sei offen in verschiedenen Gremien auch mit den Mitarbeitern diskutiert worden. Mit der neuen Lösung werde die Verwaltung effizienter. Die Verwendung der freiwerdenden Räume ist offen. Als Herausforderung bezeichnete Kohlstruck auch den Abbau von fünf der 21 Pfarrstellen bis 2025. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018