Wegen Krieg kaum Austausch

Anzeige

Stadt in einer Krisenregion

Dieser Stillstand hänge unter anderem mit der Polarisierung der türkischen Gemeinschaft in Deutschland in ihrer Haltung zur AKP zusammen. „Die AKP-Anhänger sind uns alle weggelaufen“, bedauert Daumann. Auch die geografische Lage tue ein Übriges. Schließlich liegt die Stadt in der Nähe der syrischen Grenze und der Stadt Aleppo. Auch dass Erdogan gerade einen Angriff auf die syrische Stadt Afrin starten ließ, lässt die Bürger in Gaziantep sicher an andere Dinge denken als an Städtepartnerschaften.

Gleichwohl will Daumann den Freundeskreis weiter mit Leben füllen. Viermal sei man schon zu Besuch in der türkischen Partnerstadt gewesen. Immer sei der erste Weg zum Friedhof gewesen, um die Gräber der Ludwigshafener Brandopfer zu besuchen. Es sei das wichtigste Ziel des Freundeskreises, das Andenken an die Opfer aufrecht zu erhalten. bjz

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018