Wehbring folgt Lips

Ludwigshafen.Überraschender Wechsel an der Spitze der Agentur für Arbeit Ludwigshafen zum 16. März: Daniel Lips (40) geht bis Ende 2021 als Geschäftsführer Operativ in die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland nach Saarbrücken, teilte die Agentur am Donnerstag mit. Seine Vertretung in Ludwigshafen übernimmt der 35-jährige Benjamin Wehbring (Bild), der bisher als koordinierender Leiter im Bereich Markt und Integration in der Regionaldirektion tätig war. Der Wechsel erfolgt nach Angaben einer Pressesprecherin nicht überstürzt, sondern ist in den vergangenen Wochen besprochen worden. Die Leiterin der Regionaldirektion übernimmt ab April eine andere Stelle. Lips werde sich in einer Übergangsphase zwei Wochen lang einarbeiten. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020