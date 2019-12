Weihnachten auf vier Pfoten

Ludwigshafen.Das Tierheim in Ludwigshafen ähnelt einem Taubenschlag: Die Tierweihnacht lockt zahlreiche Besucher auf das Gelände. Hier ein liebevoll geschmückter Christbaum mit Sachspenden, dort verschiedene Stände, an denen das Tierheim Informationen, Flohmarktartikel und Leckereien anbietet. Der Duft von frischen Waffeln und Glühwein erzeugt eine weihnachtliche Atmosphäre. Die einzige Veranstaltung im Jahr sei gleichzeitig eine Art Tag der offenen Tür, bei der der Verein seine Arbeit im Zeichen des Tieres vorstellt, so Panja Bergmann, Beirätin für Öffentlichkeitsarbeit. Die Einrichtung hat schwere Monate hinter sich: Die Vorsitzende Pia Ternes starb Anfang des Jahres. Inzwischen ist der zweite Vorsitzende Jörg Schwenke nachgerückt, seine Stellvertreterin ist Petra Heisch, die ehemalige Geschäftsführerin.

Viele Gäste lassen sich die Köstlichkeiten schmecken und suchen den Plausch mit anderen Tierfreunden. Einige kommen mit ihren Hunden vorbei. Ein schokobrauner Labrador beobachtet das muntere Treiben auf dem Hof. Kinder zieht es vor allem in den Innenbereich, wo die Mümmelmänner sitzen. Lediglich der Bereich, in dem die Katzen wohnen, bleibt aus Gründen der Quarantäne verschlossen.

Derzeit beherbergt das Heim 35 Hunde, 80 Katzen und 30 Kleintiere, darunter Vögel, Kaninchen sowie weitere Nager und zwei Bartagamen, erzählt Bergmann. In den Zwingern schauen die Hunde mit treuherzigem Blick durch die Gitter und bellen. Ein weißer Husky-Mix mit glänzendem Fell schaut erwartungsvoll nach draußen. Drei hochgewachsene Vierbeiner toben im Auslaufbereich herum.

40 Ehrenamtliche helfen mit

„Zweimal am Tag kommen die Hunde raus aus dem Zwinger“, sagt Bergmann. Sie alle hoffen darauf, ein neues Herrchen oder Frauchen zu finden. Zwei Kaninchen seien kürzlich in der Babyklappe des Marienkrankenhauses abgegeben worden, so Bergmann. Inzwischen knabbern sie zufrieden Möhren in ihren Käfigen.

Neben der Pflege von abgegebenen und beschlagnahmten Tieren füttern die Mitarbeiter auch 20 Wildkatzen. Mit den zehn festen Mitarbeitern sorgen rund 40 Ehrenamtliche dafür, dass die Hunde Auslauf bekommen, der Garten gemacht ist und die Katzen gekrault werden. Zu ihnen zählen Manuel Palleit und seine Freundin Joelle Böhm. Wenn sie den Rottweiler-Boxer-Mischling Spike kraulen, leuchten ihre Augen. Seit Mai 2018 gehen die Ludwigshafener regelmäßig mit ihm Gassi. „Wir wollten uns engagieren“, sagt Palleit.

Mitarbeiterin Katja Berzel hat nicht nur Pflegekatzen bei sich aufgenommen, kürzlich hat sie den Akita „Sushi“ adoptiert. „Bei dem hat es mich erwischt“, gesteht sie lächelnd. Auch Besucherin Katja Lubasch ist seit dem Wochenende stolzes Frauchen eines Huskys. Für die Familie aus Limburgerhof war klar, dass sie einem Hund aus dem Tierheim eine zweite Chance geben möchte. „Er hat viel Temperament und passt charakterlich zu uns.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019