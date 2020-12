Ludwigshafen.Die Pandemie stellt auch die Kirchen vor organisatorische Herausforderungen: Abstandsregeln und die Erfassung von Kontaktdaten machen eine genaue Planung erforderlich. Barbara Kohlstruck, Dekanin des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, und Dekan Alban Meißner, Leiter des Katholischen Dekanats Ludwigshafen, haben am Freitag die Planungen der Ludwigshafener Kirchen für Weihnachten vorgestellt.

„Weihnachten fällt nicht aus“, betont Kohlstruck, „aber wir werden es anders feiern müssen.“ Die große Kunst sei, unter den Corona-Bedingungen die Atmosphäre zu gestalten. „’Fürchtet euch nicht’ wird für mich in diesem Jahr der zentrale Satz des Weihnachtsevangeliums sein“, so die Dekanin. Natürlich müsse man die Pandemie ernst nehmen, „aber wir sollten uns von der Angst nicht bestimmen lassen“. In den evangelischen Gottesdiensten muss am Platz keine Maske getragen werden, es ist laut Kohlstruck aber „sinnvoll aus Rücksicht“. In den katholischen Kirchen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wie bisher Pflicht.

Bei der Zahl der Plätze gibt es deutliche Einschränkungen. Um die Abstände zwischen Angehörigen verschiedener Haushalte einzuhalten, müssen etwa 60 bis 70 Prozent der Plätze leer bleiben. Wer an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, sollte sich in der Adventszeit und an Weihnachten telefonisch oder per Mail anmelden. „Es werden zuerst die, die angemeldet sind, eingelassen, die anderen müssen warten“, sagt Dekan Meißner. Auch für die Planung der Sitzordnung ist die Anmeldung wichtig. Familien könnten dann zusammen sitzen, so Kohlstruck. Diejenigen, die sich nicht anmelden, müssen damit rechnen, getrennt platziert oder gar nicht eingelassen zu werden.

Der größte Verzicht ist laut Meißner der Gemeindegesang: „Das ist eine echte Einschränkung.“ Dafür habe sich eine neue Musikkultur im Gottesdienst entwickelt. So hätten sich etwa Chöre in Scholae aufgeteilt, die den Gottesdienst begleiten. In den evangelischen Gemeinden werden beispielsweise die Liedtexte zur Orgelbegleitung rezitiert.

Für die Festtagsgottesdienste machen die protestantischen Gemeinden verschiedene Angebote: Gottesdienste im Freien, „to go“ (Kleingruppenführungen durch die Kirche) oder online. „Es gibt alles“, so Dekanin Kohlstruck, jeder könne sich das Passende aussuchen. Daneben ist die Melanchthonkirche von 20. bis 27. Dezember zwischen 13.30 und 16.30 Uhr geöffnet, jeweils zur vollen Stunde gibt es eine Andacht.

Auch die katholischen Pfarreien haben sich zielgruppenorientierte Konzepte überlegt, erläutert Meißner. So seien zum Beispiel manche eher für Senioren geeignet, andere für Familien mit Kindern. „Die Leute werden etwas suchen und wir bieten etwas an.“ Dabei gebe es besonders in diesem Jahr auch einen Anlass, Rituale und Traditionen zu überdenken und sich neu zu besinnen, „was Weihnachten bedeutet“. kako

Info: Mehr unter: www.ekilu.de und www.kath-dekanat-lu.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020