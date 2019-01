Weihnachtsbäume werden abgeholt

Ludwigshafen.Die Verwaltung beginnt am Montag, 7. Januar, mit der Abholung der Weihnachtsbäume in Mundenheim. Die Touren in der Gartenstadt stehen am Dienstag, 8. Januar, an, in Maudach am Mittwoch, 9. Januar, in Rheingönheim am Donnerstag, 10. Januar, und im Stadtteil Süd am Freitag, 11. Januar. In den Stadtteilen Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Nord, West und Mitte erfolgt die Sammlung am Samstag, 12. Januar. In Ruchheim übernimmt die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls am Samstag, 12. Januar, die Abholung der Weihnachtsbäume. Die Stadt weist darauf hin, dass die Bäume ohne Lametta, Kunstschnee und anderen Schmuck am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg abgelegt sein sollten. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.01.2019